Diriliş Ertuğrul Maria kim? Diriliş Ertuğrul Maria gerçek adı! Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin kaç yaşında? - Haberler
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Diriliş Ertuğrul Maria kim? Diriliş Ertuğrul Maria gerçek adı! Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin kaç yaşında?

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Diriliş Ertuğrul Maria kim? Diriliş Ertuğrul Maria gerçek adı! Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin kaç yaşında?

Türk oyunculardan olan Sedef Şahin, bir dönem sevilen dizilerden olan Adını Feriha Koydum ile herkesçe tanındı. Dizide Cansu karakterine can veren Sedef Şahin, birçok dizide rol almıştır. En son projesi Diriliş Ertuğrul olan Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin kaç yaşında? Sizin için derlediğimiz bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk oyunculardan olan Sedef Şahin, bir dönem sevilen dizilerden olan Adını Feriha Koydum ile tanındı. Dizide Cansu karakterine can veren Sedef Şahin, birçok dizide rol almıştır. En son projesi Diriliş Ertuğrul olan Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin kaç yaşında? Sizin için derlediğimiz bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MARIA KİMDİR?

TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, geçtiğimiz sezonda final yaptı. Dizide rol alan Maria karakterini canlandıran isim ise Sedef Şahin'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

Sedef Şahin 14 Mayıs 1992'deİstanbul'da doğan oyuncudur.

Sedef Şahin, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı. Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. LC Waikiki ve Beymen kataloglarında bulundu. 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı. TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynamıştır. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır. Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

SEDEF ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Sedef Şahin, 1992 doğumlu olup 29 yaşındadır.

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Haber: Diriliş Ertuğrul Maria kim? Diriliş Ertuğrul Maria gerçek adı! Sedef Şahin kimdir? Sedef Şahin kaç yaşında? - Haberler
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