Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor

Dilovası'nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Kadın Kooperatifi, ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Dilovası'nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Kadın Kooperatifi, ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Elif Özhuy ve kadınlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Elif Özhuy, "Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir'in desteği ile çıktığımız bu yolda güzel gelişmeler ardı ardına geliyor. İnşallah yakın zamanda kendi yerimize geçerek ilk kilimi dokumaya başlayacağız. Dilovalı kadınlarımızı projemize katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Projemize start veriyoruz"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklama da, "Fikir var, ekibimiz var, gönüllülerimiz var, ekipmanlarımız var, yerimiz var, sermayeyi çözüyoruz, pazarlamamızı çözüyoruz. İyi bir ekiple iyi bir alt yapı ile yola çıkıyoruz. Kadın Kooperatifi Başkanımız Elif Huylu'da bu işi sırtlayacak güç var. İl Ticaret Müdürümüz Veysi Uzunkaya ve ekibi de projemize gereken desteği verecek. İnşallah bu çıktığımız yolda güzel işlere imza atacağız. Motiflerimizi hazırlıyoruz. Dilovası'nın sanayinin yanında artık kültürel mirası ile de ön plana çıkması için çalışacağız. İnce eleyip, sık dokuyarak bu güzel projeye start veriyoruz. Dilovası'nı kilimcilikte marka yapmak istiyoruz. Ben her zaman yanınızda olacağım. Şimdilik masrafları belediye olarak karşılayacağız. Üretim hızlandıkça zaten kooperatifimiz tüm masraflarını karşılayacak ve kara geçecektir. Startını verdiğimiz bu projenin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Fatih Terim Burak Sergen
Spor Amelia Hamlin Emre Belözoğlu Ali Koç Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:56:29. #1.13#