Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Dilovası'nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Kadın Kooperatifi, ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Elif Özhuy ve kadınlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Elif Özhuy, "Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir'in desteği ile çıktığımız bu yolda güzel gelişmeler ardı ardına geliyor. İnşallah yakın zamanda kendi yerimize geçerek ilk kilimi dokumaya başlayacağız. Dilovalı kadınlarımızı projemize katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Projemize start veriyoruz"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklama da, "Fikir var, ekibimiz var, gönüllülerimiz var, ekipmanlarımız var, yerimiz var, sermayeyi çözüyoruz, pazarlamamızı çözüyoruz. İyi bir ekiple iyi bir alt yapı ile yola çıkıyoruz. Kadın Kooperatifi Başkanımız Elif Huylu'da bu işi sırtlayacak güç var. İl Ticaret Müdürümüz Veysi Uzunkaya ve ekibi de projemize gereken desteği verecek. İnşallah bu çıktığımız yolda güzel işlere imza atacağız. Motiflerimizi hazırlıyoruz. Dilovası'nın sanayinin yanında artık kültürel mirası ile de ön plana çıkması için çalışacağız. İnce eleyip, sık dokuyarak bu güzel projeye start veriyoruz. Dilovası'nı kilimcilikte marka yapmak istiyoruz. Ben her zaman yanınızda olacağım. Şimdilik masrafları belediye olarak karşılayacağız. Üretim hızlandıkça zaten kooperatifimiz tüm masraflarını karşılayacak ve kara geçecektir. Startını verdiğimiz bu projenin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

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