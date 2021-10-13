Dilek Albayrak olayı nedir? Didem Arslan programındaki Dilek Albayrak kimdir, kaç yaşında? sorularına dair detaylar araştırılırken, Dilek Albayrak öldü mü? iddiası gündemde yer aldı. Konuya dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamakta ve bu konuda yapılan haberler de doğrulanmamaktadır.

DİLEK ALBAYRAK OLAYI NEDİR?

DHA'nın haberine göre, Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan 17 yaşındaki Dilek'in yaşadıkları ülke gündemine oturdu. Ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia eden Dilek, 12 yaşından bu yana ailesinin kendisine madde kullandırarak başka adamlarla ilişkiye zorladıklarını anlatmıştı.

''KARDEŞİMİ VE BENİ AİLEMDEN KURTARIN'' DEMİŞTİ

Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında yardım isteyerek "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" demişti.

''6 AYDIR KARŞILIKLI DAVALAR DEVAM EDİYOR''

Gaziantep Valiliği Dilek Albayrak'ın cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, 23 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında D.A. ve eşi B.A.'nın cinsel istismar konulu bazı iddialarına yer verildiği belirtilerek, "Bahse konu olay televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey Mahallesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır. Aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamalar ve şikayetler üzerine konu adli makamlar tarafından takip edilmektedir.

DİLEK'İN EŞİNİN, BALDIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI

S.T. isimli kişi beyanında, küçük kızı S.T.'ye (13) damadı B.A.'nın cinsel istismarda bulunduğu B.A.'nın kendisine ve kızına zorla uyuşturucu kullandırdığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını iddia etmiştir. Suçlama üzerine D.A. ve eşi B.A.'nın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunmuş ve gerekli adli işlem yapılmıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTİSMARA MARUZ KALMADIĞI ANLAŞILDI

5 Nisan 2021 tarihinde adli tıp uzmanı raporuna göre; S.T.'nin muayenesinde eski ya da yeni bir istismara maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Akabinde S.T., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DİLEK, KIZ KARDEŞİNİN ANNESİNİN ZORUYLA BEYANDA BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

B.A. hakkında yapılan işlemden 2 gün sonra eşi D.A.'nın müracaatta bulunarak annesi S.T.'nin zorlamasıyla 13 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı yönünde beyanda bulunduğu aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluşmuştur ve açılan karşılıklı davalar devam etmektedir. Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen kişilerden D.A.'nın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesi'ne giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan D.A. ve eşi B.A. hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir."

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bir televizyon programına katılarak yıllarca ailesi ve köydeki vatandaşlar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi.

Bir televizyon programına katılarak yıllarca ailesi ve köydeki vatandaşlar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep'te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bir televizyon programında Gaziantep'te ailesi ve köylüleri tarafından 12 yaşından bu yana cinsel istismara zorlandığını ve cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep'te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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