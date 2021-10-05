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DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS 2021 ek tercih kılavuzu!

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DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS 2021 ek tercih kılavuzu!

DGS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de erişime açıldı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapıldı. Peki, DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS 2021 ek tercih kılavuzu! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası henüz bir üniversiteye yerleşmeye öğrenciler, büyük bir merakla ek tercihlerin başlayacağı tarihi merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler ÖSYM'de.

DGS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de erişime açıldı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapıldı. Peki, DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS 2021 ek tercih kılavuzu! İşte detaylar haberimizde...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KAYITLAR EYLÜL AYINDA TAMAMLANDI

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapıldı.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebildiler..

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