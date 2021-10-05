Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım

BURSA (DHA) - BURSA'da, virajda devrilen TIR'ına çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Şal'ın (36) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakan Gönül'ün (40) yargılanmasına başlandı. Savunmasında aracı devrilince yolda önlem almaya çalıştığını belirten TIR şoförü Gönül, "Telefonun feneriyle otomobili durdurmaya çalıştım ama olmadı. Kendimi sol tarafa atarak kurtardım" dedi.

Kaza, 18 Haziran'da Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya kurbanlık götüren Hakan Gönül yönetimindeki 03 RF 338 plakalı TIR, Turanköy Mahallesi girişinde, kontrolden çıkıp devrildi. Arkadan gelen Yusuf Şal yönetimindeki 34 BRA 014 plakalı otomobil, devrilen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şal yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Türkan (35) ve 1 yaşındaki kızı Ayla Şal ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve kızıyla TIR şoförü, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan TIR şoförü Hakan Gönül, gözaltına alındı. Gönül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların toplanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.