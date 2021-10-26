Devlet- Millet Devamlılığı ve Cumhuriyet Konulu Konferansı

Batman Üniversitesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında "Devlet- Millet Devamlılığı ve Cumhuriyet Konulu Konferans" düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu eski Başkanlarından Prof. Dr. Refik Turan'ın konuşmacı olduğu etkinliğe; Valimiz Hulusi Şahin, Eşi Ebru Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir'in açılış konuşmasının ardından bir selamlama konuşması yapan Valimiz, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Milleti'nin düşman işgaline karşı verdiği kahramanlık mücadelesinden kesitler anlatarak, "Cumhuriyetimiz; geleceğimizin teminatı, varlığımızı dayandırdığımız en önemli dayanaktır. Bugün geleceğe huzur ve umutla bakıyoruz ve istikbal hayali kurma hesabı içerisindeyiz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunacağız. Hepimizin ümitleri var. Tüm bunlar bu devletin çatısı altında oluyor. Devleti olmayanları görüyoruz. Allah bizi bu durumlara düşürmesin. Allah bizi yine mazlumlara destek olan, yardım eden güçlü toplumlardan, devlet ve milletlerden biri halinde yaşatsın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Refik Turan; devlet, millet ve medeniyet kavramlarının tarihsel bağlam içerisinde toplumsal ve siyasi hayatta yaratmış oldukları değişim ve dönüşüm ile Cumhuriyet tarihinin önemli olayları üzerine bir konferans gerçekleştirdi.

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