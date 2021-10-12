Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak! İnternet ve uydu şebekeleri etkilenecek - Haberler
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Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak! İnternet ve uydu şebekeleri etkilenecek

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, jeomanyetik bir Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklendiğini açıkladı. NOAA, 100 yılda bir meydana gelen fırtınanın telefon, internet ve uydu şebekelerini etkileyebileceğini belirtti.

Abd Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayınlanan uyarıda, bugün bir Güneş fırtınası beklendiği ve bunun Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği belirtildi.

GPS, CEP TELEFONU GİBİ CİHAZLARDA ÇÖKME YAŞANABİLİR

Buna göre, uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.

YÜZ YILDA BİR MEYDANA GELİYOR

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.

Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak! İnternet ve uydu şebekeleri etkilenecek
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