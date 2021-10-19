Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4) - Haberler
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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4)

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

DEPREM ANI KAMERADAAntalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kumluca'da sarsıntı anı, avize satılan mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - DEPREM ANI KAMERADA

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kumluca'da sarsıntı anı, avize satılan mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, deprem sırasında tavana asılı avizelerin sallandığı anlar yer aldı.Sarsıntıyı evinde hissettiğini anlatan Murat Özer ise "3'üncü katta oturuyorum. Sallanmaya başladı. Çocuğumu alıp, kapının önüne geldiğimde sarsıntı durdu sonrasında çocuğumu giydirip, hemen aşağı indim" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya),


Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4)

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4)

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4)

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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