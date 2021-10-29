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Deforme Olan Yollarda Asfalt Çalışması

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Deforme Olan Yollarda Asfalt Çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Abdülkadir Badıllı Bulvarı ile Narlıkuyu Mahallesinde deforme olan yollarda asfalt çalışmalarını tamamladı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Abdülkadir Badıllı Bulvarı ile Narlıkuyu Mahallesinde deforme olan yollarda asfalt çalışmalarını tamamladı. Şanlıurfa 'da kış mevsimi öncesi asfalt çalışmalarına yoğunluk veren ve kent genelinde çeşitli nedenlerle deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesinde deforme olan yolları onardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Karaköprü İlçesi ikinci 35 metre Abdülkadir Badıllı bulvarı ile Narlıkuyu Mahallesi 113'ncü Caddede başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı.

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