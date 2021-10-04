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Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler "Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında sağlıklı bir toplum için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler "Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında sağlıklı bir toplum için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi öğrencileri "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak adına Atatürk Kent Park'a yürüdü. İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin de katıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, "Sağlıklı bir toplum oluşturmak öğrencilerimize sağlıklı hayat bilinci aşılamaktan geçiyor. Salgın sürecinde hepimizin ve tabii öğrencilerimizin de hareket alanları kısıtlandı. Bilinçli beslenme ve hareketle kronik rahatsızlıkların önüne geçebileceğimizin bilinciyle 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde sembolik de olsa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Umarım öğrencilerimiz için faydalı olmuştur" dedi. - MUĞLA

Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

Datça'da öğrenciler sağlık için yürüdü

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