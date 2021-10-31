Cyberpunk 2077'nin DLC İçerikleri ve Yeni Güncellemeleri 2022'ye Ertelendi

Değişen yol haritasına göre, Cyberpunk 2077'nin DLC içerikleri ve yeni güncellemeleri önümüzdeki yıla kaldı.

Oyunun resmi internet sitesindeki yenilenen yol haritası Cyberpunk 2077'nin DLC içerikleri ve yeni güncellemeleri için 2022 yılını işaret ediyor. 28 Ekim tarihinde değişen Cyberpunk 2077'nin yol haritası şu anda geliştirme sürecinde olan şeyleri ve çıkış tarihlerini gösteriyor. Buna göre, "güncellemeler, iyileştirmeler ve ücretsiz DLC'ler" için 2022 senesi hedefleniyor.

Bundan önceki yol haritası 18 Ağustos'ta güncellenmişti ve burada "birden fazla güncelleme ve iyileştirme" ile "ücretsiz DLC'ler" için çıkış tarihi olarak 2021 sonu belirtiliyordu.

Oyunun güncelleme yol haritasının değişimi, geçen hafta Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3'ün yeni nesil versiyonlarının 2022'ye ertelenmesini takiben gerçekleşti. Geliştirici stüdyo CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerini 2022'nin ilk çeyreğine, The Witcher 3'ünkini ise 2022'nin ikinci çeyreğine ertelemişti.