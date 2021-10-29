Cumhuriyetle yaşıt kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle cumhuriyetle yaşıt olan 1923 doğumlu 4 ulu çınarı evlerinde ziyaret etti.

Vali İnci Sezer Becel ziyaret kapsamında 1923 doğumlu Fatma İzci, Hatice Karaca, Fatma Altıntaş ve Sadet Kılıç'ı evlerinde ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti. Vali Becel, "Bugün cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü. Nevşehir'de yaşayan 1923 doğumlu cumhuriyet yaşıtlarımızı, büyüklerimizi ziyaret ederek yanlarında olduk. Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadık" dedi. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren 29 Ekim 1923 doğumlu 'Cumhuriyet Anneleri' ise kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali İnci Sezer Becel'e teşekkür etti. 98 yaşındaki Hatice Karaca da ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı görmek istediğini söyledi. Üç çocuk annesi olan Karaca'nın 7 torunu bulunuyor. Sadece kulaklarının az duyduğunu söyleyen Fatma Altıntaş da sürekli Kuran okuyup dua ettiğini belirtti.

Ziyaretlerde Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevlilerince cumhuriyetle yaşıt olan 1923 doğumlu 4 ulu çınarın yeni kimlik kartı başvuruları da alındı. - NEVŞEHİR