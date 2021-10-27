CUMHURİYETİN 98. YILI EDİRNE'DE COŞKUYLA KUTLANACAK

EDİRNE (Habermetre) - Cumhuriyetin 98. yılını kutlamaları kapmasında kentte hummalı bir hazırlık başladı. Edirne Belediyesi de Cumhuriyetin 98. yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak.

Resmi törenlerin yanı sıra 29 Ekim Cuma Günü saat 12. 30'da Yeni TOKİ'de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Cumhuriyetin 98. yılında gençlere armağan ettiği Cumhuriyet Parkı'nın açılışı gerçekleştirilecek. 29 Ekim heyecanı Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde 13. 00 ile 17. 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Buradaki etkinliklerde Yazar Türkçe Öğretmeni Başar Atabay, 'Cumhuriyetle Yaşamak' isimli bir söyleşi gerçekleştirecek, kitaplarını okuyucuları için imzalayacak.

Öte yandan çocuklar kendi el izleriyle Türk Bayrağı ile Büyük Türkiye Haritası'nın yapımını gerçekleştirecek. Buradaki etkinlikler Planetaryum gösterimi ile devam edecek.

Edirne Belediyesi ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Yürüyüşü düzenleyecek. Saat 20. 00'da Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanacak olan kortej, Atatürk Anıtı'na kadar yürüyecek.

Yürüyüşün hemen ardından 20. 30'da Saraçlar Caddesi'nde ünlü sanatçı Zeynep Dizdar, en güzel şarkılarını Edirneliler için seslendirecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet