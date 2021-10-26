Her yıl odluğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. Ülkemiz için büyük öneme sahip olan bu gün hakkında detaylar da merak ediliyor. Cumhuriyet kaç yaşında? Bu sene Cumhuriyetin kaçıncı yılı gibi konular araştırıldı. Peki, Cumhuriyet kaç yaşında?

CUMHURİYET KAÇ YAŞINDA?

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında kurulmuştur ve 2020 yılında 97 yılı gerisinde bırakmıştır. Cumhuriyet 29 Ekim 2021 yılında 98. yaşını kutlayacaktır.

29 EKİM'DE NE OLDU?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

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