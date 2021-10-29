Cumhuriyet Bayramı için fener alayı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhuriyet Bayramı için fener alayı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle belediye bandosu eşliğinde İstanbul Caddesi boyunca yürüdü.

Büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan grubun yürüyüşü Anıtpark Meydanı'nda tamamlandı. Fener alayı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, cumhuriyetin 98. yılını coşkuyla kutladıkları söyledi.

Yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yazıcı, "Etkinliklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Halkımızın gösterdiği ilgiden çok memnunuz. İnşallah cumhuriyet bu coşkuyla ilelebet yaşayacak." diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı için fener alayı

Cumhuriyet Bayramı için fener alayı

Cumhuriyet Bayramı için fener alayı

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
Yasa boğan ölüm! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Yasa boğan ölüm! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

 Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title