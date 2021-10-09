Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler

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Adana'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'in eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısına gençlerle birlikte okudu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana'da bir dizi programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana 'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın 2. durağı Merkez Park'tı ve burada 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'na iştirak etti.

YOĞUN BİR GÜNDEM

Ardından Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Daha sonra Çukurova Üniversitesi'ndeki Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi'ne giden Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler

GENÇLERLE BULUŞTU, ŞARKI SÖYLEDİ

Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı. Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi. Renkli anlar büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler - Haberler
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