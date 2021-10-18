Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil'i andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i ölüm yıl dönümü nedeniyle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri