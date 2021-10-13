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Çukurova Üniversitesinin akademik yılı törenle başladı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Çukurova Üniversitesinin akademik yılı törenle başladı

Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) 2021-2022 akademik yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) 2021-2022 akademik yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in, üniversitedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törenin ardından Mithat Özsan Amfisi'de devam eden programda Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı dinleti sundu.

Vali Süleyman Elban, programdaki konuşmasında, üniversitenin bölgeyle özdeşleştiğini belirterek, "Çukurova Üniversitemiz, Türkiye'nin en iyi kampüs alanına sahip. Yeterince akademik kadrosu var. Öğrencileri ise Türkiye genelinde yetkin öğrenciler arasından seçilerek geliyor. Çukurova Üniversitemizi dünya sıralamasında ilk yüzlerde görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncel de üniversitenin, sayısı 2 bin 260'a ulaşan öğretim elemanı, 48 bin 67 öğrencisi ve ülkeye kazandırdığı yetişmiş insan gücüyle Cumhuriyetin önemli eserlerinden olduğunu kaydetti.

Üniversiteyi daha ileriye taşımaya devam ettiklerini aktaran Tuncel, "Akademik kadromuzu başarılı genç akademisyenlerle zenginleştirerek, fiziki altyapımızı ve akreditasyonu tamamlayarak, uluslararası tanınırlığımızı arttırarak, eğitim ve araştırmada ülkemizin ve dünyanın iddialı üniversitesi olma yolunda ilerleyeceğiz. Bu yolda en büyük motivasyonumuz ve gücümüz, değerli akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle olan dayanışmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Türkiye'nin, yükseköğretimde derin bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, "Son yıllarda Çukurova Üniversitesinin istikrarlı büyümesi ve saygınlığını zedelememesi dikkatimizden hiçbir zaman kaçmamıştı. Türkiye akademisi olarak köklü bilim tarihimizle gurur duymalı, mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin bilime katkılarını unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, iklim değişikliği, siber güvenlik ve düzensiz göç konularına dikkati çektiği konuşmasında, bu konulardaki sorunların ancak bilimsel temelli araştırma süreçleriyle çözülebileceğini kaydetti.???????

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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