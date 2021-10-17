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Çubuk'ta öğrenci ve aileleri meyve ormanı oluşturmak için fidan dikti

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta öğrenci ve aileleri meyve ormanı oluşturmak için fidan dikti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Karbon Ayak İzinde Çubuk" adlı proje kapsamında meyve ormanı oluşturmak için öğrenci ve aileleri yanlarında getirdikleri meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Karbon Ayak İzinde Çubuk" adlı proje kapsamında meyve ormanı oluşturmak için öğrenci ve aileleri yanlarında getirdikleri meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerine doğayı sevdirmek, doğayla iç içe olmalarını sağlamak, doğal ortamda yetişen meyveleri dalından yemelerini sağlamak, ekonomiye katkı vermek, karbon gazı salınımını azaltmak ve ormanlık alanları artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında gönüllü öğrenci ve aileleriyle ilk etapta Aşağı Çavundur Mahallesi Çubuk Çayı Vadisi'nde oluşturulan alanda 16 türde 300 meyve fidanı dikildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe kimi bisikletiyle kimi de otomobiliyle geldi. Kimi evinde yetiştirdiği meyve fidanını kimi okul harçlıklarıyla biriktirdiği parayla satın aldığı kimi ise ailesi tarafından alınan meyve fidanlarını toprakla buluşturdu. Aileleriyle birlikte fidan diken çocuklar daha sonra uçurtma uçurarak eğlendi.

Programa ailesi ile birlikte katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, programa emek veren herkese teşekkür etti.

Orman yangınlarının verdiği zararları en aza indirmek ve küresel ısınma sorunuyla başa çıkmak için yıl boyunca fidan dikme programları düzenleyeceklerini anlatan Keleş, "Önümüzdeki en büyük sorun küresel ısınma. Bu yıl da ülkemizde ve ilçemizde ciddi anlamda orman yangını yaşandı. Orman yangınlarının verdiği zararları en kısa zamanda ortadan kaldırmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğrencilerimiz ve aileleri böylesi güzel bir etkinlik düzenlediler. Daha çok meyvelerinden de faydalanılsın diye meyve fidanları diktik. Biz aile olarak da çevre duyarlılığı olan çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Üç tane çocuğum var onlar da sürekli bu tür faaliyetlere katılıyorlar. Bugün de en küçük kızım ve eşimle birlikte fidan dikimine ben de katıldım." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da, "Burada Çubuk Belediyesi tarafından önceden hazırlanan yere çocuklarımızla birlikte fidanlarımızı diktik. Amacımız bir taraftan yeşil alanları artırırken bir taraftan da insanların ve hayvanların ağaçların ürünlerinden faydalanmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Programa katılan velilerden Filiz Ata, "Bir taraftan fidanlarımızı diktik diğer taraftan da çevredeki çöpleri toplayarak çevremizi temizledik. Güzel bir etkinlik oldu." ifadesinde bulundu.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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