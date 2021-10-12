Çubuk'ta BESYO öğrencisi olan eski kursiyerlerden belediyeye teşekkür ziyareti - Haberler
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Çubuk'ta BESYO öğrencisi olan eski kursiyerlerden belediyeye teşekkür ziyareti

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta BESYO öğrencisi olan eski kursiyerlerden belediyeye teşekkür ziyareti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından kurulan Engelsiz Spor Kulübü tarafından açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) hazırlık kursuna katılan öğrenciler, belediyeye yetkililerine ziyarette bulundu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından kurulan Engelsiz Spor Kulübü tarafından açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) hazırlık kursuna katılan öğrenciler, belediyeye yetkililerine ziyarette bulundu.

Öğrencilerin 30'u da girdikleri sınavdan başarı elde edince kültürel ve sosyal faaliyetlerden sorumlu Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç'a teşekkür etti.

BESYO bölümlerinde üniversite öğrencisi olan eski kursiyerlerle görüşen Kılıç, ilçelerindeki gençleri hayallerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla gençlere yönelik çalışmalara çok fazla önem verdiklerini kaydeden Kılıç, yüzde 100 başarının da bunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Öğrencilere başarı dileyen Kılıç, "İnşallah bu alanda olduğu gibi diğer spor dallarında ve eğitimin her alanında her yıl bu başarı artarak devam edecek. Tüm ilçe gençliğimizi güzel yerlerde görmek istiyoruz." dedi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "BESYO'da yaptığımız başarının bir benzerini Polis Meslek Yüksekokulu kurslarında yakaladık. Burada da kursa katılan 48 öğrencimizden 45'ine sınavda derece yaptırmayı başardık. Bu başarılar bizi her geçen gün için daha çok motive ediyor. Tüm gençlerimiz adına Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Çubuk'ta BESYO öğrencisi olan eski kursiyerlerden belediyeye teşekkür ziyareti

Çubuk'ta BESYO öğrencisi olan eski kursiyerlerden belediyeye teşekkür ziyareti

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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