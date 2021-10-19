Çorum Valisi Çiftçi'den vaka sayılarındaki artışa ilişkin açıklama Açıklaması

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, "Şu anda dördüncü pik dönemini yaşıyoruz. Bundan önce 3 defa pik dönemi yaşadık. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de zaman zaman bölgesel olarak böyle yükselişler oluyor, bir müddet sonra vakalar düşüşe geçiyor. Bizim de şu anda yaşadığımız, dördüncü pik döneminin etkisi." dedi.

Çiftçi, makamında düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele kurallarında değişiklik olmadığını, vatandaşların maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına en iyi şekilde uyması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre kentteki vaka sayılarında artış gözlemlendiğini aktaran Çiftçi, "Önceki haftalarda sırasıyla 217, 301, 325, 351 olarak açıklanan vaka oranlarımız en son 436,31 olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından ilan edildi. Bu rakamlara göre ilimiz Türkiye sıralamasında vaka oranlarının yüksekliği açısından 8'inci sırada. Salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana ilimizde 1272 vatandaşımız vefat etti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Hastanelerimizde şu anda 159 hasta yatarak tedavi görüyor. 21 hastamızın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. 16 hastamızın da entübe olarak hastanemizde tedavileri sürüyor." bilgisini paylaştı.

Çiftçi, vaka sayılarındaki yükseliş trendinin devam edeceğini tahmin ettiğini paylaştı.

Çorum'da vaka oranlarıyla birlikte aşı sayısının da yüksek olduğunu açıklayan Çiftçi, şunları söyledi:

"İlimizde birinci ve ikinci doz aşısını yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı yüzde 77,4. Oldukça yüksek bir oran. 12 yaş ve üstü vatandaşlarımızda aşıların tamamlanma oranı ise yüzde 74,91. İlimizde hem aşılama oranı, hem de vaka oranları yüksek. Vaka oranlarında şunu da ilave etmem gerekiyor. Sadece ilimize has bir yükseliş değil. Genelde bütün Karadeniz illerinde yükseliş trendinin olduğunu söyleyebilirim. İlimizde testlerin vakaya dönüşme oranı yüzde 18,55. Bundan şu sonucu çıkarmalıyız: Yani test yaptığımız her 100 vatandaşımızdan yaklaşık 20'sinde vakaya rastlıyoruz. Hem sevdiklerimiz, hem kendimiz açısından tedbirlere uymak hayati derecede önem taşıyor."

Çiftçi, vaka sayılarındaki artışın nedeni olarak "üniversite öğrencilerinin kentlere dağılması ve tedbirlerin yetersiz kaldığı" iddialarına ilişkin de, "Vaka artışlarında en başta mevsimsel etkilerin olduğunu söyleyebiliriz. Sonbahar mevsimindeyiz. Kovid-19 olmasa bile her sonbahar mevsiminde grip vakalarında artış oluyor. Dolayısıyla tedbirlerin yetersizliğinden değil, mevsimsel etkilerden dolayı artış var. Üniversitelerde de eğitimin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde. Dolayısıyla ben vaka sayılarının artmasında eğitimin etkili olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.