Haberler.com'a konuşan doktor Oytun Erbaş: Tuzlu ayran ve soda otizm yapıyor
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Haberler.com'a konuşan doktor Oytun Erbaş: Tuzlu ayran ve soda otizm yapıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Sağlık

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmli çocuklarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Otizmin anne karnında başladığını söyleyen Erbaş, "Tuzlu ayran, soda ve kutu içecekler otizm yapıyor" diyerek anne adaylarını uyardı.

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Nihal Gülbaş'ın sorularını cevapladı. Otizm ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Erbaş, hamilelikte yapılması gerekenleri ve tüketilmemesi gerekenlerde bahsetti.

"ANNE KARNINDA YUMURTA SARISI YENMELİ"

Anne adaylarının hamilelik döneminde olabildiğince doğal beslenmesi gerektiğini savunan Erbaş, şunları söyledi: "Anne karnındaki enfeksiyon, hava kirliliği, sigara, ilaçlar ve ağrı kesiciler otizm yapıyor. Otizme yatkın çocukların aşı olmasına karşıyım. Her çocuğa aşı yapılmamalı. Otizm grubuna da asla. Şuan da otizm tanı testi yok ama 5-10 sene sonra her yer otizmli dolu olacak. Kolin otizme çok iyi geliyor. Yumurta sarısında ve fındıkta bulunuyor. Anne karnında yumurta sarısı yenmeli."

"TUZLU AYRAN OTİZM YAPIYOR"

"Hamileyken tuzlu şeyler yemesinler. Tuzlu ayran otizm yapıyor. Yoğurtla tuz birleşince zehir oluyor. Otizmde böyle bir şey var işte ayrı ayrı yendiğinde bir şey olmazken bir araya getirilince zehir oluyor. Soda ve kutu içecekler otizm yapıyor. Bol bol su içilmeli. Hamilelikte doğal beslenmek lazım."

Hamilelere tavsiyelerde bulunan Erbaş, "Günde 2-3 yumurta yesinler. Egzersiz yapsınlar. Obezken hamile kalmasınlar. Gebelikten önceki 6 ay önce anne ve babanın aldığı alkol bile etkiliyor.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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