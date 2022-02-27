Haberler.com'da dün konuşuldu! Prof. Dr. Gürson, müzakerelerin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli de söyledi

İSTANBUL (Haberler.com) - Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların nasıl bir boyut alacağı merak edilirken, bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Belarus'ta müzakere masasına oturmak isteyen Rusya'ya İstanbul'u işaret etti. Zelenski'nin söz konusu teklifiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi de ortaya çıktı.

1 GÜN ÖNCE BEDİA TEYMUR'A AÇIKLADI

Zelenski'nin teklifinden sadece bir gün önce Haberler.com'da Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu olan Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson'un "Bu iş Karadeniz'de, İstanbul'da çözülür" diyerek konuyu detaylıca anlattığı ortaya çıktı.

"BATI GÜÇLERİ ENGEL OLMAK İSTİYOR"

Müzakerelerin İstanbul'da yapılmasının önündeki engelin Batı güçleri olduğunu belirten Gürson, şunları söyledi: "Rusya'nın şu anda yaptığı adaletli değil. Olduğu gibi sistemi tetikleyecek. Yarın Çin de Tayvan'ı işgal etsin. Ruslar kendi orijini ile kavga ediyor. Ama Karadeniz'in selameti için barış olması gerekiyor. Orada da Türkiye, arabuluculuğu hak eden bir ülke. Çomak sokuluyor ama Fransa sokuyor, o sokuyor. Karadeniz'de iki ülke ile ilişkileri olan NATO ülkesi olan, elinde Montrö gibi bir anahtar olan ülke ile arabuculuk olur. Batı aleminden de bakalım kınama dışında ne çıkacak."