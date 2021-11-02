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Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

Anneleri tarafından evde bıraktığı 4 çocuğun çakmakla oyunu yangına neden oldu, yangın maddi hasarla atlatıldı.

TOKAT (İHA) - Anneleri tarafından evde bıraktığı 4 çocuğun çakmakla oyunu yangına neden oldu, yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Örtmeliönü Mahallesine bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Anne Behiye Ekiz, çocuklarını evde bırakarak aşevine gitti. Bir süre sonra evde çıkan dumanları mahalle sakinleri fark ederek itfaiye ekiplerine haber verildi. Evde bulunan 4 çocuk vatandaşların yardımı ile kurtarılmayı başardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

Mahalle sakinleri tarafından yangından kurtarılan 4 çocuk olayın şokunu yaşadı. Behiye (36) ile Murat Ekiz (42) çiftinin 4 çocuğu Mahmut (12), Şifanur (10), Yusuf (6) ve Kadir'i (4), 112 ekipleri sağlık kontrolünden geçirmek için Tokat Devlet Hastanesine götürdü. Mahalle sakinleri yangının çocukların çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu çıkardığını, son anda kurtardıklarını söyledi. Şifanur'un yangına neden olan çakmağı biran olsun elinden bırakmadığı görüldü. - TOKAT

Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

Çocukların çakmakla oyununda faciadan dönüldü

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