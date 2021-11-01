'Çocuğu medya ve sosyal medyaya iten ailesidir'

IĞDIR Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sait Yıldırım, "Çocuğu aslında medyaya ve sosyal medyaya iten ailesidir. Çocuk çok meraklıdır sorup öğrenmek ister. Eğer kafasındaki soruları çözemezse ailesiyle karşılayamazsa bunu sosyal medyadan rahatlıkla karşılayabilir" dedi.

Türkiye'de farklı üniversitelerden 17 akademisyen 'Çocuk, medya ve sosyal medya' üzerine bir çalışma yaptı. Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sait Yıldırım ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Doğutaş'ın editörlüğündeki çalışmada medya ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi incelendi. Akademisyenlerin çalışmalarını içeren kitap 'Çocuk, Medya ve Sosyal Medya' ismiyle yayınlandı. Çocuğun gelişim sürecine medya ve sosyal medyanın etkisinin değerlendirildiği kitapta, çocuk ve iletişim bağlamında sosyal medya bağımlılığı, aile ve çocuk arasında medyanın işlevi ele alındı. Kitabın üçüncü başlığını ise çocuk ve güvenlik oluşturdu. Akademisyenlerin araştırmalarına yer verilen kitapta, özellikle siber zorbalık ve istismar eylemlerinin niteliği, çevrimiçi oyunlarının zararları, suç ve şiddet eğilimlerinin medya boyutu ve tüm bu sürecin hukuki temeline dair incelemeler yer aldı.

"Çocuk rol model olarak anne babayı gördüğü için anne baba ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Çocuk özeniyor bu noktada. Temel olarak önerebileceğimiz iş, ailenin çocuklarla zaman geçirme süresinin artması ve birlikte ortak paydada buluşabilecekleri zamanlar inşa etmesi. Akşam yemeği olabilir, birlikte çay içme olabilir. Problemler konusunda çocukla iletişim kurmada zorluk yaşamamak gerekiyor. Çocukla dalga geçmemek gerekiyor. Çocuk ciddiye alınmadığını gördüğü zaman aynı şekilde o karşılığını sosyal medyada yansıtabilir. Güven ilişkisi zayıf olduğu zaman sosyal medyada çok daha rahat insanlara güvenebilir. Çocuk ister istemez kendisi belli bir yaşa geldiği zaman medyayla sosyal medyayı ya da tableti istemiyor, aile onla tanıştırıyor. Oyuncak aracı gibi çocukluktan itibaren bir denge unsuru gibi bir alet. Onu verip kendi işlerini yapabilir annesi. Çocuk gelişimciler daha iyi bilir, 3-4 yaştan önce sosyal medyayla temas etmemesi isteniyor. 3-4 yaşından sonra da kısa zamanlarda ailenin yanında öğretici içeriklerle donatılması gerekiyor. Çocuk yetiştirmek ciddi bir iştir. Evde yapılan bir iş gibi değil. Ailenin çocuğun gelişimi, davranışlarıyla ilgilenmesi gerekiyor ki medyaya, sosyal medyaya kaptırmayalım. Bu noktada ailenin sürekli ilgisi alakası çok mühim. Beraber geçirdiği zamandan keyif alırsa çocuk sosyal medyaya gitmez. Somut ilişkiler çok daha önemlidir. Çocuk meraklıdır, sorup öğrenmek ister. Bunu ailesiyle karşılayamazsa medyadan ve sosyal medyadan karşılayabilir. Çocuğu aslında medyaya ve sosyal medyaya iten ailesidir. Bir noktada temelden o ilişki ve iletişimi sağlam kurarsa, ailesiyle çevresinde okulda gittiği zamanda o ilişkileri çok rahat bir şekilde yönetebilir."