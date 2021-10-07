MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Yaralı sürücüyü olay yerinde bırakıp böyle kaçtı...Cipin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Cip sürücüsü, arkasına bile bakmadan yaralıyı bırakıp olay yerinden kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden olan cip sürücüsü, arkasına bile bakmadan kaçtı. Olay yerinden ayrılan araç, kısa bir süre sonra polis tarafından terk edilmiş vaziyette bulunarak çekici vasıtasıyla Yediemin Otoparkı'na çekildi. Araç sürücüsü ise akşam saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi'nde gerçekleşti. Şehir merkezi istikametinden gelip Şelale Mahallesi 3595 Sokak istikametine dönmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 GKN09 plakalı bordo renkli Cip model araç, üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine giden Savaş Er'in kullandığı 07 AON 567 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yoldan kaldırıma fırlayarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Savaş Er, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, arkasına bile bakmadan olay yerini terk etti.

"Araç terk edilmiş vaziyette bulundu"

Kazayı gören vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen polis ekibi, kazaya karışan aracı kısa bir süre sonra Şelale Mahallesi 3595 Sokak'ta kaldırım üzerinde terk edilmiş halde buldu. Polisler araç sürücüsüne ulaşamayınca aracı Yediemin Otoparkı'na çektirdi. Kazaya karışan sürücünün akşam saatlerinde Cumhuriyet Polis Karakoluna geldiği ve korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği bildirildi.

"Kazasız gün geçmiyor"

Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan vatandaşlar, kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek, yetkililerin bu kavşağa önlem almasını istedi. Kavşağa lamba veya kasis yapılmasını isteyen vatandaşlar, kavşak giriş çıkışındaki trafik işaretleri ve bitkilerin de görüş açısını kapattığını, kazaya neden olduğunu dile getirdiler.

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.