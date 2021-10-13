CHP'li vekillerin fotoğrafı için yapılan espri sosyal medyayı salladı: Şampuan reklamı gibi

Chp İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından diğer vekillerle beraber olduğu bir fotoğrafı bir paylaştı.

"ŞAMPUAN REKLAMI YILDIZLARI"

Tanal'ın paylaştığı fotoğrafta, kendisiyle birlikte Engin Özkoç, Enis Berberoğlu gibi isimler yer aldı. Fotoğraftaki tüm CHP'li vekillerin kel olması ise CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın dikkatinden kaçmadı. Tanal, paylaşıma "Şampuan reklamı yıldızları… :)" yazdı.

"TARAK VE ŞAMPUANA HAYIR"

Sosyal medyayı sallayan yorum sonrası Erdoğdu da Tanal'ın mesajına kayıtsız kalmadı. Tanal da Erdoğdu'ya "Tarak ve şampuana hayır" diyerek yanıt verdi.

Vekillerin arasındaki bu komik diyalog sosyal medyada da gündem oldu.

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