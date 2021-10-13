CHP'li vekillerin fotoğrafı için yapılan espri sosyal medyayı salladı: Şampuan reklamı gibi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li vekillerin fotoğrafı için yapılan espri sosyal medyayı salladı: Şampuan reklamı gibi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

CHP milletvekili Mahmut Tanal, bazı vekillerle birlikte "CHP grubu çalışıyor" notuyla Meclis'ten bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yaptığı yorum damga vurdu. Erdoğdu, fotoğraftaki tüm vekillerin kel olmasına dikkat çekerek "Şampuan reklamı yıldızları" esprisi yaptı. Tanal ise bu şakaya "Tarak ve şampuana hayır" diyerek yanıt verdi.

Chp İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından diğer vekillerle beraber olduğu bir fotoğrafı bir paylaştı.

"ŞAMPUAN REKLAMI YILDIZLARI"

Tanal'ın paylaştığı fotoğrafta, kendisiyle birlikte Engin Özkoç, Enis Berberoğlu gibi isimler yer aldı. Fotoğraftaki tüm CHP'li vekillerin kel olması ise CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın dikkatinden kaçmadı. Tanal, paylaşıma "Şampuan reklamı yıldızları… :)" yazdı.

CHP'li vekillerin fotoğrafı için yapılan espri sosyal medyayı salladı: Şampuan reklamı gibi

"TARAK VE ŞAMPUANA HAYIR"

Sosyal medyayı sallayan yorum sonrası Erdoğdu da Tanal'ın mesajına kayıtsız kalmadı. Tanal da Erdoğdu'ya "Tarak ve şampuana hayır" diyerek yanıt verdi.

CHP'li vekillerin fotoğrafı için yapılan espri sosyal medyayı salladı: Şampuan reklamı gibi

Vekillerin arasındaki bu komik diyalog sosyal medyada da gündem oldu.

CHP'li vekillerin fotoğrafı için yapılan espri sosyal medyayı salladı: Şampuan reklamı gibi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İdo Tatlıses Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Tamer Karadağlı
Spor Lewis Hamilton Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mehmet Akif Ersoy Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li vekillerin fotoğrafı için yapılan espri sosyal medyayı salladı: Şampuan reklamı gibi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:08:44. #1.13#