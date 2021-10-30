CHP'li Gürsel Tekin Twitch Bit olayını TBMM gündemine taşıyacak

Son birkaç gündür Türkiye'deki teknoloji, oyun ve espor dünyalarının gündeminde yer alan Twitch Bit olayı, Clumsykitty'nin başlattığı Temiz Twitch hareketi ile daha da konuşulmaya başlanmış ve Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar yükselmişti.

Atılan Tweet'ler ve pek çok popüler yayıncının desteğinin ardından siyasi isimler de bu konu hakkında harekete geçmeye başladı. İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in #TemizTwitch etiketine destek Tweet'inin ardından İBB İyi Parti Meclis üyesi Taylan Yıldız da bu etikete destek vermişti.

CHP'li Gürsel Tekin de Twitch bit olayı için harekete geçti

30 Ekim Cumartesi gününün öğle saatlerinde ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin daha somut adımların atılacağını dilee geitrdiği bir Tweet serisi paylaştı. Paylaştığı Tweet'lerin ilkinde olayı takipçileri için açıklayan Tekin, devamında konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını dile getirdi.

Açıklamasının devamında "Özellikle gençlerin yoğun kullandığı bir sosyal medya kuruluşunun uluslararası suç örgütlerinin kara para aklama aracı haline dönüşmesi kabul edilemez. @amazon da gereken önlemleri almalı." ve "Özellikle bu konuyu gündeme getiren, yasa dışı faaliyetleri ihbar eden Twitch yayıncılarının örgütlü bir şekilde tehdit edildiği, yayınlarının engellenmeye çalışıldığı, sahte hesaplarla hakarete uğradığı da görülüyor. Örgütlü şekilde yapılan bu eylemler de suç örgütünü gösteriyor" dedi.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu üzerinden olayı takip edeceğini de belirten Gürsel Tekin, "Gençleri bu yapılardan korumak zorundayız." dedi.

Jahrein: "Bu işe maşa olanlar şimdiden hazırlansınlar!"

CHP İstanbul Milletvekili Tekin'in açıklamalarının ardından Twitch Bit olayı hakkında en çok konuşan isimlerden biri olan Ahmet "Jahrein" Sonuç da bazı yeni Tweet'ler paylaştı.

Attığı yeni Tweet'te son durumdan bahseden Jahrein, #TemizTwitch hareketinin çok farklı yerlere taşındığını, 1-2 gün içerisinde uluslararası basından ve Tbmm'den seslerin duyulacağını söylerken şöyle devam etti:

"Ülkemizde konu masak'a Maliye Bakanlığına kadar taşınacaktır. Hırsızlık yapmayanların korkmasına gerek yok ama yıllardır bu işe maşa olanlar şimdiden hazırlansınlar!"

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