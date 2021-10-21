CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlar ve köylülerle buluştu

KARS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi kadınlarla kahvaltıda buluştu, köylülerin sorunlarını dinledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kars'a gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Susuz İlçe Belediyesini ziyaret etti. Belediye önünde vatandaşlarca karşılanan Kılıçdaroğlu, Kafkas Dans Grubu'nun gösterisini izledi. Burada Türk bayrağı takdim edilen Kılıçdaroğlu, bayrağı öperek teslim aldı.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'u makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, sonrasında ilçe belediye binasında Cilvuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlarla kahvaltıda buluştu. Kooperatif Başkanı Kader Yazar'ın, Kılıçdaroğlu'na çalışmalara ilişkin bilgi aktardığı program, basına kapalı devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, kahvaltı sonrası aynı ilçedeki Çamçavuş köyüne geçti.

Şehit Polis Olgun Kurbanoğlu Taziye Evi'nde köy halkıyla buluşan Kılıçdaroğlu'na, köy muhtarı Remzi Ucungan ve köylüler sorunlarını aktardı.

Vatandaşların su sorunu yaşadıklarını bildirmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu köyün su sorununu halledeceğim." dedi.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı.