Ceviz fiyatları! 2021 cevizin kilosu ne kadar? Ceviz kilosu kaç TL? Cevizin 1 kilo fiyatı kaç lira oldu?
Eylül ayının sonlarında başlayan ceviz hasadı sürüyor. Ceviz hasadının devam etmesiyle birlikte vatandaşlar güncel ceviz kilo fiyatlarını merak etti. Peki, Ceviz fiyatları! 2021 cevizin kilosu ne kadar? Ceviz kilosu kaç TL? Cevizin kilo fiyatı kaç lira oldu? Ceviz ne kadara satılıyor? Ceviz kaç TL? Bu sene ceviz ne kadardan satılacak? Ceviz 1 kilosu kaç lira?
Ülkemizde bazı illerde ceviz hasadının devam etmesiyle birlikte vatandaşlar güncel ceviz fiyatlarını merak etti. Peki, güncel ceviz fiyatları ne kadar? Cevizin kilosu kaç TL? Ceviz kaç lira ediyor? 1 kilo ceviz ne kadar eder? Ceviz fiyatları ve detayları haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Bursa'da bin 200 rakımda yetişen ve kilosu 30 liradan satılan cevizlerin hasadı başladı. Cevizlerden almak isteyenler bir yıl öncesinden sipariş veriyor.
Uludağ'ın arka yüzünde bulunan Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde ceviz hasadı başladı. Havası ve yüksek rakımda yetişmesiyle lezzetinin ünü Türkiye'nin her yerine yayılan cevizlerin siparişini köylüler bir yıl önceden alıyor. Yağlı yapısıyla çok lezzetli olan cevizi köylüler bir yıl önceden satıyor. Lezzetli dağ cevizleri, piyasadaki cevizlerin üzerinde fiyata satılmasına rağmen büyük rağbet görüyor. Eylül ayının sonlarında başlayan ceviz hasadı 15 gün sürüyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Bu yıl ceviz hasadına başladıklarını ifade eden Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Bizim köyün cevizleri çok lezzetli. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Bin 200 rakımda yetişen cevizlerimizin yağ oranı fazla. Bu da cevize lezzet katıyor. Buradan ceviz alıp tadına bakan vatandaşlar her yıl alıyor. Hatta bir yıl önceden sipariş veriyorlar. Kilosunu, büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmadan 25 ila 30 liraya satıyoruz" dedi.
Buna göre cevizin 1 kilosu ortalama 25-30 TL etmektedir.
Cevizlerinin hasadını yapan Sorgun köyü sakinleri, bir yıl önceden aldıkları siparişlerini müşterilerine ulaştırıyor. Kimi üretici ceviz silkeleme makinesiyle cevizlerini hasat ederken, kimisi ise uzun sırıklarla cevizleri düşürüyor. Ceviz ağaçları büyüklüğüne göre 30 ila 100 kilo mahsül veriyor.
Ceviz siparişlerini bir yıl önceden aldıklarını belirten çiftçiler, "Ceviz hasadına başladık. Cevizleri kimi üreticiler makineyle, kimi ise sırıklarla düşürüyor. Bizim köyün cevizleri çok lezzetli. Bunu bilen vatandaşlar her yıl köyümüzden ceviz alıyor. Buradan ceviz yiyen bir daha vazgeçemiyor. Sorgun cevizleri pazara düşmeden dalında satılıyor" şeklinde konuştu.