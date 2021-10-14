Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? - Haberler
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Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı?

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Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı?

Eş anlamlı kelimeler Türkçe sınavlarında sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Eş anlamlısı en çok merak edilen kelimelerden birisi de 'Cevap' kelimesidir. Peki, Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi sözcüktür? Cevapın eş anlamlısı ne? Cevabın zıt anlamlısı var mı, nedir? İşte bilgiler...

Dil Bilgisi alanında soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek bizlere katkı sağlar. Bu kelimelerden birisi de 'Cevap' 'dır. Peki, Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı nedir? Cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cevap zıt anlamlısı var mı? Cevap kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

Cevap kelimesinin eş anlamlıları : Yanıt

Cevap kelimesinin eş anlamlısı "Yanıt" demektir. Buna ek olarak cevap, karşılık, mukabele vb. kelimeler de cevap yerine kullanılabiliyor. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da Cevap-Yanıt eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. TDK'ya göre cevabın eş anlamlısı "Yanıt" kelimesidir. Yani genelde tek eş anlamlısı vardır diye biliniyor.

Cevap kelimesinin zıt anlamlıları "soru" ve "sual" kelimeleridir.

TDK'ya göre dilimize Arapça'dan geçen Cevap kelimesi "Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt." anlamına gelmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı?

Cevap cümle içerisinde kullanımı:

- "Çocuklara verecek cevabı her zaman vardı." (Ayla Kutlu) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? - Haberler
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