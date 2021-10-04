Çatak Halk Eğitim Merkezi'nde robotik kodlama atölyesi kuruldu - Haberler
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Çatak Halk Eğitim Merkezi'nde robotik kodlama atölyesi kuruldu

AA / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel
Çatak Halk Eğitim Merkezi'nde robotik kodlama atölyesi kuruldu

Çatak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde robotik kodlama atölyesi kuruldu.

Çatak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde robotik kodlama atölyesi kuruldu.

İlçede çocuk ve gençlerin daha kaliteli eğitim alması ve kendilerini daha iyi geliştirebilmelerine olanak sağlamak için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda merkezde açılan robotik kodlama atölyesinde ilkokul öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, kurumun bilişim laboratuvarında kurulan atölyede bilişim teknolojileri öğretmeni Burcu Akbulut tarafından, merkez okullarından başvuru yapan öğrencilere haftanın 5 günü saat 14.00-17.00 arası eğitim verileceğini söyledi.

Çocuklar ilk etapta basitleştirilmiş kodlama yöntemleriyle eğlenerek kodlamayı öğreneceğini belirten Manto, "Öğrenciler, ders saati dışında kalan zamanlarını açılan robotik kodlama eğitimi sonunda kendi oyunlarını programlayıp, robot yapabilecek. Başarılı olan öğrenciler arasından oluşturulacak robot takımı ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek." diye konuştu.

AA / Hüdayi Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çatak Halk Eğitim Merkezi'nde robotik kodlama atölyesi kuruldu - Haberler
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