Capcom PC'yi

Capcom bundan sonra PC'yi "ana platform" olarak kullanmayı hedeflediğini açıkladı.

Açıklama şirketin Operasyon Direktörü Haruhiro Tsujimoto'dan geldi. Tsujimoto, Japon yayın organı Nikkei'ye konuştu ve Capcom olarak artık "daha çok PC oyunlarına odaklanacaklarını" belirtti.

Capcom'un PC oyunu satışlarını bu yılın sonuna kadar firmanın tüm oyun satışlarının yarısını oluşturacak düzeye yükseltmeyi umduğunu ifade eden Haruhiro Tsujimoto şunları söyledi:

"PC [platformu] küresel satışlara liderlik ediyor. Yakın zamanda PC'yi ana platformumuz haline getireceğimizi açıkladık. Bu yılki Tokyo Game Show etkinliğinde, Monster Hunter Rise'ın PC versiyonunu gösterdik ve bence insanlar yaklaşımımızdaki değişikliği görmeye başlayacak."

Odaklarını PC platformuna kaydırmanın arkasındaki nedenin firmanın eski oyunlarının dijital satışlarındaki artış olduğunu belirten Tsujimoto, "Resident Evil 7 hala yıllık olarak 1 milyon adet satıyor" dedi.

Haruhiro Tsujimoto'nun açıklamasının devamı şöyle:

"Faaliyetlerimizi, şimdiye kadar ana akım odağımız olan oyun konsolları için genişleteceğiz ancak gelecekte ana akım PC platformu olacak. Önümüzdeki yıl veya bir sonraki yıl, PC ve konsollardaki oyun satışlı oranını eşit hale getirmek istiyoruz."

Capcom, 2019'da Monster Hunter World'ün en çok oynandığı platformlar arasında PC'nin ikinci sırada geldiğini ve bu yıl çıkan Reisdent Evil Village'ın Steam'de serinin eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdığını açıklamıştı. Firma ayrıca yakın zamanda, Monster Hunter Rise oyununun PC platformu için 13 Ocak 2022'de çıkacağını duyurdu. Oyunun PC versiyonu 4K çözünürlükte görseller, ultra-geniş ekran desteği ve sesli iletişim özelliği sunacak.

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