Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma, Anadolu Gençlik ve Manavgat Anadolu Gençlik Derneğinden Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i Makamında Ziyaret…
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Medet BULUT, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin ALTAY ve Manavgat Anadolu Gençlik Derneği İlçe Başkanı Mehmet GAYRETLİ; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ettiler.
MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Medet BULUT, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin ALTAY ve Manavgat Anadolu Gençlik Derneği İlçe Başkanı Mehmet GAYRETLİ; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyaret ettiler.
Habermetre - Son Dakika Haberleri