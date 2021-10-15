Canlı yayında şiddet davasının sanığı Ümitcan Uygun: Aleyna'nın evi bana aitti

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Ümitcan Uygun (27), ' Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce sosyal medyadaki canlı yayında darbetmesiyle ilgili ' Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada suçlamayı kabul etmedi. Uygun, Esen'in yaşadığı evin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini darbeden Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.