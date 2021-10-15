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Canlı yayında şiddet davasının sanığı Ümitcan Uygun: Aleyna'nın evi bana aitti

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Canlı yayında şiddet davasının sanığı Ümitcan Uygun: Aleyna'nın evi bana aitti

ANKARA'da Ümitcan Uygun (27), 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce sosyal medyadaki canlı yayında darbetmesiyle ilgili 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada suçlamayı kabul etmedi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Ümitcan Uygun (27), ' Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce sosyal medyadaki canlı yayında darbetmesiyle ilgili ' Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada suçlamayı kabul etmedi. Uygun, Esen'in yaşadığı evin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini darbeden Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

Ümitcan Uygun'un, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan Uygun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlanırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

'ALEYNA'NIN YAŞADIĞI EV BANA AİTTİ'

Duruşmada savunma yapan Ümitcan Uygun, Sema Esen'in yaşadığı evin kendisine ait ve tüm faturalarının kendisi adına olduğunu söyleyerek, üzerine atılı suçları kabul etmedi. Uygun, "Biz Aleyna'yla birlikte yaşarken ağabeyi de bize misafir olarak geldi kaldı. Ağabeyinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna'nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyi ile konuşturup bunları barıştırdım" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


Canlı yayında şiddet davasının sanığı Ümitcan Uygun: Aleyna'nın evi bana aitti

Canlı yayında şiddet davasının sanığı Ümitcan Uygun: Aleyna'nın evi bana aitti

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Canlı yayında şiddet davasının sanığı Ümitcan Uygun: Aleyna'nın evi bana aitti - Haberler
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