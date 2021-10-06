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Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak

İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Haberler | Kültür Sanat

Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak Çankırı mutfağı için 15 coğrafi işaret başvurusu yapıldı Çankırı tarihinin ve kültürünün turizme kazandırılması için kentin tarihi yapıları ve kültürel ürünlerinin gün yüzüne çıkartılması için yoğun çalışma yapılıyor.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak

Çankırı mutfağı için 15 coğrafi işaret başvurusu yapıldı

ÇANKIRI - Çankırı tarihinin ve kültürünün turizme kazandırılması için kentin tarihi yapıları ve kültürel ürünlerinin gün yüzüne çıkartılması için yoğun çalışma yapılıyor.

Çankırı Belediyesi, kentin tarihinin ve kültürünün turizme kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Çankırı Tarihi Kent Merkezinin Korunması ve Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında, Çankırı'nın tarihi yapıları ve kültürü gün yüzüne çıkartılıyor. Proje, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına tanıtıldı. Toplantıda gerçekleştirilen sunumda, Çankırı'nın tarihi, dini ve kültürel mekanların ziyaretçilere tanıtılmasının hedeflendiği ifade edildi.

"Restorasyon çalışmalarının bir kısmı tamamlandı"

Proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz yaptığı açıklamada, "Turizm bacasız bir fabrika, iyi koordine edildiğinde çevreyi kirletmeyen tam aksine çevreyi güzelleştiren ekonomi dinamiğidir. Tarihi, doğal ve kültürel değerlerini iyi pazarlayabilen ülkeler ve şehirler hem ekonomik hem de kültürel anlamda emsallerine göre birkaç adım öne geçmiş durumdadır. Çankırı'ya baktığımızda somut ve somut olmayan kültürel miras varlığında ülkemizin zengin lokalitelerinden birine sahip olduğunu görüyoruz. Bu zenginliğin nedenlerinden belki de en önemlisi yaklaşık bin yıldır Türk yurdu olan, topraklarına düşman ayağı değmemiş bu coğrafyaya Türk mührünün vurulmuş olmasıdır. Çankırı Belediyesi olarak geçmişten gelen tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için başlatmış olduğumuz restorasyon çalışmalarının bir bölümü tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuş, bir bölümünde de çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir. Sokak Sağlıklaştırma kapsamında Uzunyol 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlanmış, 2. etabın çalışmalarında da sona gelinmiştir" dedi.

"15 farklı ürüne de coğrafi işaret başvurusu yapıldı"

Gastronomi anlamında da önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Yenigürbüz, "Fiziki anlamda yapılan çalışmaların yanı sıra, son dönemlerde revaçta olan gastronomi turizmi için de yöresel yemek kültürümüzü ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri sürdürmekteyiz. Sarımsaklı et, yumurta tatlısı, ince ekmek muskası, tutmaç çorbası, Çankırı höşmerimi gibi yiyeceklerimize Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili gerçekleşmiştir. Çankırı Mutfak Kültürünü öne çıkarmak için 15 farklı ürüne de coğrafi işaret başvurusu yapılmış olup, incelemesi devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak

Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak

Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak

Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak
İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çankırı'nın tarihi turizme kazandırılacak - Haberler
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