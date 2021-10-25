Çankırı'da atıl vagon sanat atölyesine dönüştürüldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde oluşturulan "dönüşüm vagonu"u tanıtıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda, grafiti sanatçısı tarafından vagonun yüzeyinde canlı performans gösterisi sergilendi.

Programa katılan Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile katılımcılar da vagonu sprey boyayla boyadı.

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, törende yaptığı konuşmada, geri dönüşüm ihtiyacının İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kaynak sıkıntılarıyla kendini gösterdiğini belirti.

Buna bağlı olarak birçok büyük devletin geri kazanım bilincinin topluma yayılması için çalışmalar yaptığını anlatan Meydaneri, "Güzel ülkemizin eşsiz doğası, Yaradan'ın bizlere verdiği sayısız nimetleri vardır. Bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması için şimdiden önlem almak, bu kaynakların doğru kullanımı büyük önem arz etmektedir. Çevreyi korumak, doğanın verdiği olanakları ona zarar vermeden kullanmak insanların temel görevi olmalıdır. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi olarak geri dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Meydaneri, "Hikayemiz 2019 yılında tren garında atıl vaziyette duran tren vagonu ile ilk karşılaşmamızla başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Devlet Demir Yolları ile yaptığımız yazışmalar neticesinde vagonumuz Güzel Sanatlar Lisesine hibe edildi." diye konuştu.

Meydaneri, vagonun sanat atölyesine dönüştürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul bahçesindeki programın ardından, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Akbaşoğlu ile beraberindekiler resim bölümü öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.