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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ URAP SIRALAMASINDA 8 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ URAP SIRALAMASINDA 8 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Araştırma MerkezleriÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ URAP SIRALAMASINDA 8 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2021-2022 sıralamalarını açıkladı.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Araştırma Merkezleri

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ URAP SIRALAMASINDA 8 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2021-2022 sıralamalarını açıkladı. Üniversiteleri bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale ve atıflara dayalı bir modele göre sıralayan araştırmaya göre Çankaya Üniversitesi, URAP sıralamalarında da başarısını kanıtladı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 24. SIRADA

Çankaya Üniversitesi, 120 devlet, 59 vakıf olmak üzere toplam 179 üniversitenin değerlendirildiği URAP Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında 24. basamakta yer aldı. URAP 2020-2021 araştırmasında 32. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, böylelikle, başarı grafiğini 8 basamak birden yükseltmenin gururunu yaşadı.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 4. SIRADA

URAP, üniversiteleri farklı kategorilerde de değerlendirerek başarı grafiklerini ortaya koydu. Çeyrek asırdır Türk eğitim sistemine katkı sağlayan Çankaya Üniversitesi, 58 vakıf üniversitesinin değerlendirildiği "Vakıf Üniversiteleri Sıralamasında" 4. basamakta yer aldı.

"ÜNİVERSİTEMİZ BAŞARISINI ARTIRMAKTADIR"

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, güçlü akademik kadrosu ile birçok kurum ve araştırma mecralarında ön sıralarda yer alan Çankaya Üniversitesinin başarısını giderek artırdığını vurgulayarak, "Çeyrek asırdır Türk eğitim sistemine katkı sağlayan Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Uzun yıllardır gayretle sürdürülen uluslararası standartlardaki eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel çalışma ve araştırmalara da verdiğimiz önemin karşılığını alıyoruz. Akademisyenlerimizin üstün çabası sonucu bu yıl Üniversitemiz, başarı grafiğini yükseltmiştir. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Duyuru Ekleme Tarihi : 12. 10. 2021 16: 21

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Haber: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ URAP SIRALAMASINDA 8 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ - Haberler
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