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Çanakkale Boğazı'nda seferler yeniden başladı

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Çanakkale Boğazı'nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle askıya alınan Gelibolu-Lapseki feribot hattı seferleri yeniden başladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle askıya alınan Gelibolu-Lapseki feribot hattı seferleri yeniden başladı.

Çanakkale'de gece 01.10 sıralarında etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde görüş mesafesi iyice düşünce Gestaş A.Ş.'ye ait Gelibolu- Lapseki hattındaki feribotlar da geçici olarak seferleri askıya almıştı.

Saat 11.00 itibariyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribotlar yeniden sefere başladı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan açıklamada; "Saat 11.00 itibariyle Lapseki-Gelibolu Hattı sefere açılmıştır. Bu hatta, 7 gemimiz, sırasıyla araç alarak seferlerine başlayacaktır. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğazı'nın ise çift yönlü transit gemi geçişlerine hala kapalı olduğu bildirildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale Boğazı'nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda seferler yeniden başladı

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