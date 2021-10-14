Camdaki Kız Damat Levent Kimdir? Kanal D'nin sevilen yapımı Camdaki Kız dizisi karakterleri yayınlandığı günlerde Camdaki Kız oyuncuları araştırılmaktadır. İzleyiciler son dönemde Damat Levent karakterine hayat veren Tuğrul Tülek ismi hakkında en çok "Camdaki Kız Damat Levent Kimdir? Tuğrul Tülek kimdir? Tuğrul Tülek kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır.

CAMDAKİ KIZ DAMAT LEVENT KİMDİR?

Selen'in kocasıdır. Zamanında çok zengin olan babası, o evlendikten sonra iflas edince, cemiyet hayatında adı sıfırlanmış bir ailenin oğlu haline gelmiştir. Ailesinin yaşadığı büyük yıkımdan sonra kaybettiği prestiji, Selen'in kocası ve Rafet Koroğlu'nun damadı olarak yeniden kazanmaya çalışmaktadır. Genel olarak her şeyi, her durumu alaycı bir ifadeyle karşılayan Zafer, dışardan bakıldığında hiçbir şeyi takmayan bir adam gibi görünmektedir.

TUĞRUL TÜLEK KİMDİR?

Tuğrul Tülek 26 Eylül 1976 yılında, Bursa'da dünyaya gelen Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde ikinci lisans eğitimine başladı, 2006 yılında mezun oldu. Bu süre içinde değişim öğrencisi olarak Varşova, Polonya'da Akademia Teatralna im Aleksandra Zalwerowicza oyunculuk okulunda da eğitim aldı.

2007-2008 yılında Tiyatro DOT'un Kürklü Merkür oyununda "Naz" karakterini canlandırdı. Bu rol ona 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" adaylığı getirdi. Aynı yıl tüm Kürklü Merkür oyuncularıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri'nde "Efes Pilsen Gençlik Özel Ödülü"nü paylaştı. 2015 yılında İki Kişilik Yaz oyunundaki rolüyle 19. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alırken, aynı yıl Tiyatro Eleştirmenliği Birliği (TEB) tarafından da Yılın Erkek Oyuncusu seçildi.

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