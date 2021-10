Call of Duty Modern Warfare 2'den Yeni Bilgiler Sızdı

2022'de çıkacağı iddia edilen Call of Duty Modern Warfare 2 için yeni bilgiler ve detaylar ortaya çıktı.

İlk kez eylül ayında Tom Henderson ve VGC kaynakları aracılığıyla sızdırılan önümüzdeki yılın Call of Duty oyunu Modern Warfare 2 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer RalpsValve adlı Twitter kullanıcısına göre MW2'nin hikaye modunda ahlak sistemi bulunacak.

Oyunun hikaye modunu "cesur ve sert" olarak tanımlayan RalpsValve, senaryonun Sicario, Traffic ve No Country for Old filmlerinden esinlendiğini öne sürdü. VGC bu bilgileri kendi kaynakları aracılığıyla kısmen doğrularken, Infinity Ward'un geliştirdiği Modern Warfare 2'nin Kolombiyalı uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadeleyi konu edineceğini yineledi.

Aynı kişi iddialarının devamında MW2'de "Ahlak Pusulası" yer alacağını, bunun Red Dead Redemption 2'de bulunan Şeref Sistemine benzediğini, oyuncuların oyun boyunca aldığı kararlarla değiştiğini ve senaryonun gidişatında büyük ölçüde etkiye sahip olduğunu yazdı.

Modern Warfare 2 ayrıca gerçekçi elementler de barındıracak ve bunlardan biri savaş esnasında karakterlerin uzuvlarını kaybetmesi şeklinde olacak. İddiaya göre düşmanlar "kanamalarını durdurmak için kan kaybı olan bölgeye basınç uygulayacaklar".

RalpsValve oyundan bir örnek vererek, "Yüksek aksiyon dolu anlarda, oyuncunun kontrol ettiği karakter duruma uygun davranacak. Düşman ateşiyle devriye arabasının durdurulduğu bir pusu sahnesinde oynadığınız karakter gözle görülür şekilde titreyecek; şarjörü doldururken zorlanma, ellerin titremesi…" şeklinde açıklıyor.

Ayrıca oyunda silahların ateş etmesinin sıkışması mekaniği ve sıkışma nedeniyle boşa harcanan merminin yerden geri alındığı bir özellik olacağı da söyleniyor.

VGC'nin haberinde, Modern Warfare 2'nin hikaye modu ile ilgili sızdırılan bilgilerin, Call of Duty serisi ile ilgili başarılı sızıntılara imza atan Tom Henderson'ın yazdıkları ve VGC'nin kendi kaynaklarıyla doğrulattığı detaylar ile uyuştuğunu ifade ediliyor.

Eylül ayında Henderson, "Görüşüne göre Call of Duty: 2022'nin kod adı Project Cortez. Modern Warfare 2019'un devam oyunu olması bekleniyor" demişti.

Project Cortez adı ayrıca GeForce Now'ın veritabanından sızdırılan Oyunlar listesinde de geçmişti ve geliştirici stüdyo Infinity Ward olarak listelenmişti.

Söylenti: Call of Duty 2022, Modern Warfare 2 Olacak

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet