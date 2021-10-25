Büyükşen cinayeti ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü Büyükşen cinayetiyle ilgili katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Peki, Büyükşen cinayeti olayında Afgan Çoban kimdir? Afgan Çoban tahliye mi edildi? Abdulhamid Uzbek kimdir, tahliye mi oldu?

AFGAN ÇOBAN KİMDİR? ABDULHAMİD UZBEK KİMDİR? NE OLMUŞTU?

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, adli kontrol kararıyla tahliye oldu.

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme? suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz" sorusuna 'Yanlış ağabey, Allah korusun' diye yanıt verdi.Uzek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AFGAN ÇOBAN TAHLİYE Mİ OLDU?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Uzek, bugün adli kontrol kararıyla tahliye oldu.. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş ve Zekeriya Okşen'in de tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DURUM

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ DETAYLARI

Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil mahallesinde yaşayan Metin ve Necla Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018 gününde evine giren kar maskeli kişi tarafından öldürüldü. Cinayet için başlatılan çalışmalarda çiftin yanlışlıkla öldürüldüğü tutulan kiralık katilin evleri karıştırdığı ortaya çıktı.

"HER ŞEYİ ONLAR GÖZALTINA ALININCA ÖĞRENDİM"

Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ilk kez Sabah'a konuşarak yaşadıklarını anlattı. Azmettirici olduğu ileri sürülen Esra ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyleyen Hüseyin K., sözlerine şöyle devam etti: "Metin ve Necla Büyükşen cinayetinden 20 gün kadar önce Esra ile ayrılmıştık. Ayrıldıktan sonra birkaç kez bana ulaşmaya çalıştı ama ben konuşmadım. Geçen hafta gözaltıları görünce bende o zaman her şeyi öğrendim."

"BENİM EVİME GİRMEK İSTERKEN YANLIŞ EVE GİRMİŞLER"

"Haberler de gördüğüm kadarıyla hamile olduğunu söyleyerek arkadaşım Zekeriya'dan evimin adresini almış. Ancak hamilelik durumu kesinlikle söz konusu değildir. Benim evime girmek istediklerini ancak yanlış eve girdiklerini duydum."

"ÖLENLER İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM ANCAK BEN DE AİLEMİ KAYBEDEBİLİRDİM"

"Olay günü benim evimde de anne ve babam dahil ailemden 5 kişi vardı. Metin amca ve Necla teyzenin hayatını kaybettiği için çök üzgünüm. Ancak bu olayda bende o sırada evde bulunan ailemdeki 5 kişiyi kaybedebilirdim." Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"BEN DE MAĞDURUM, HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Bu olayda kimseyi kaybetmedim ama Metin amca ve Necla teyzeyi de annem ve babam gibi görüyordum. Onlarla birlikte büyüdüm. Bende mağdurum. Soruşturmayı takip edeceğim. Yasal yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım."

NE OLMUŞTU?

Konya'da yaşanan korkunç olayda Metin ve Necla Büyükşen çifti hayatını kaybederken kızları Büşra Büyükşen de ölü taklidi yaparak saldırgandan kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 25 şüpheliden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamit Uzbek tutuklandı.

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