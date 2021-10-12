BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal, Meclis üyeleri, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonundan gelen, Trabzon Turizm Eylem Planı hakkında Trabzon Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal Meclis üyelerine sunum yaptı. Konsey Başkanı Karal'ın sunumunun ardından konuşan Başkan Zorluoğlu, Trabzon'da bunun bir ilk olduğunu belirterek, "Trabzon belediyecilik tarihinde bir ilk yaşanıyor. Kent Konseyi'nde çalışma yapılmış ve burada sunuluyor. Burası çok kıymetli bir şey. Özellikle istişare kültürü anlamında, özellikle kentin çok farklı dinamikleriyle iş birliği yapan kent konseyinin bu iş işbirliği neticesinde bizlere iletilmesi adına pratik bir başlangıçtır. Önümüzdeki günlerde bunu daha çok yapacağız ve başaracağız. Biz bir işi yaparız veya yapmayız. Yaparsak da bunu en iyi şekilde yaparız. Kent Konseyi ile ilgili yaklaşımımız mevzuat gereği dostlar alışverişte görülsün diye oluşturmayız. Tarafsız ve bağımsız olarak kendi işlevini yapacak noktaya getiririz. Kent Konseyi'nden şehrin önünü açacak gelişmeler için önünü açarız" dedi.

TRABZON TARİHİNDE BİR İLK

Kent Konseyi'ne ilk kez bir yer tahsisi yapıldığını belirten Başkan Zorluoğlu, şu şekilde devam etti: "Biz kent Konseyine Şehrin tarihinde ilk kez biz yer tahsis ettik. Vadide çok güzel bir yeri kiraladık. Kent Konseyi'ne biz 2022 yılında kendi bütçelerini oluşturuyoruz. Kent Konseyi'nin kendi bütçesi olan özerkliği kavuşturuluyor. Daha tarafsız ve objektif kararlar alınsın. Yeri geldiğinde bizi de eleştirsinler. Samimi olarak yürekten söylüyorum. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz bunun şahididirler. İçerisinde şüphesiz herkesin tekrar ettiği bir şey var. Eylem planı içinde eksiği ve fazlasıyla bazı kuruluşlar ilişkilendirilemeyebilir önemli değil ama bu uygulama Trabzon tarihinde bir ilktir. Raporu da ben ayrıntılarıyla biliyorum. Çok güzel tespitler ve öneriler var" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci toplantısında Trabzon Turizm Eylem Planı ile ilgili müzakerenin ardından Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 4 İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 5 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 12. 10. 2021

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