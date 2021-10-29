Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı - Haberler
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Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Törene gelen vatandaş ve çocuklardan detaylar Protokol ve geçit töreni Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Orgeneral Atilla Gülan'ın selamlama geçişi Vatandaşların bayraklarla töreni seyretmeleri 1.

ÇANAKKALE (AA) - Törene gelen vatandaş ve çocuklardan detaylar

Protokol ve geçit töreni

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Orgeneral Atilla Gülan'ın selamlama geçişi

Vatandaşların bayraklarla töreni seyretmeleri

1. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yapmaları

Asker ve öğrencilerin geçişleri

Vali Erol Ayyıldız konuşması Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı.

ESKİŞEHİR - 1. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı. Vatandaşlar uçakların geçişini ilgiyle izledi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız makamında kutlamaları kabul etti. Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende Vali Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tören aracına binerek halkı selamladı.

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi selamlama uçuşu yaptı

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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