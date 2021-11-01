YOZGAT SORGUN SARIHAMZALI BAHADIN BARAJI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

KARACABEY, BURSA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Yozgat iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Yozgat Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile Sorgun ilçesine yıllık 9, 17 milyon m³ içme suyu sağlanacak. Barajda gövde dolgu, ön yüz betonu, dolusavak imalatları ve enjeksiyon çalışmaları tamamlandı. Barajda parapet betonu imalatı devam ediyor ve çalışmalarda %99 fiziki gerçekleşme sağlandı. Temelden yüksekliği 36, 50 metre ve su depolama kapasitesi 21 milyon m3olan Yozgat Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon 81 bin TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

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