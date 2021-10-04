Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden Milletvekili Kılıç'a teşekkür ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden Milletvekili Kılıç'a teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden Milletvekili Kılıç'a teşekkür ziyareti

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Oran ve birlik delegeleri, TBMM'nde Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret etti.

BURSA (İHA) - Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Oran ve birlik delegeleri, TBMM'nde Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret etti.

Her zaman yanlarında olan ve hayvancılığın problemlerine çözüm için katkı koyan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Oran, "Vekilimiz her daim bizim sıkıntılarımıza ortak oluyor. Çözüm için hep yanımızda. Biz de kendisine teşekkür etmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Yardımlarına ihtiyacımız olduğu her an, kendisine 24 saat ulaşabilmekteyiz. Kendileri, dertlerimizi dert edinmekte ve mutlaka çözüme ulaştırmaktadırlar. Milletvekilimiz Ahmet Kılıç, bizim talebimiz olmadan bütün Türkiye hayvancılarının, ortak meselesi olan, Türkiye de büyük sıkıntıya ve üreticinin mağduriyetine yol açan, hayvan sevkleri ile alakalı hatalı mevzuatın yeniden düzenlenmesini sağlayarak, bütün hayvancıların meselelerinin çözümüne katkıda bulunmuştur. Tevazuu ve alçak gönüllüğü ile bize sahip çıkan vekilimizle halkın arasında derin bir gönül bağı vardır. Kiminle görüşsek vekilimizle alakalı aynı mütalaa ile karşılaşmamız bizler için iftihar vesilesi olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Meghan Markle Prens William
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Mehmet Topal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden Milletvekili Kılıç'a teşekkür ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:12:52. #1.17#