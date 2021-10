Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden Milletvekili Kılıç'a teşekkür ziyareti

BURSA (İHA) - Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Oran ve birlik delegeleri, TBMM'nde Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ı ziyaret etti.

Her zaman yanlarında olan ve hayvancılığın problemlerine çözüm için katkı koyan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Oran, "Vekilimiz her daim bizim sıkıntılarımıza ortak oluyor. Çözüm için hep yanımızda. Biz de kendisine teşekkür etmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Yardımlarına ihtiyacımız olduğu her an, kendisine 24 saat ulaşabilmekteyiz. Kendileri, dertlerimizi dert edinmekte ve mutlaka çözüme ulaştırmaktadırlar. Milletvekilimiz Ahmet Kılıç, bizim talebimiz olmadan bütün Türkiye hayvancılarının, ortak meselesi olan, Türkiye de büyük sıkıntıya ve üreticinin mağduriyetine yol açan, hayvan sevkleri ile alakalı hatalı mevzuatın yeniden düzenlenmesini sağlayarak, bütün hayvancıların meselelerinin çözümüne katkıda bulunmuştur. Tevazuu ve alçak gönüllüğü ile bize sahip çıkan vekilimizle halkın arasında derin bir gönül bağı vardır. Kiminle görüşsek vekilimizle alakalı aynı mütalaa ile karşılaşmamız bizler için iftihar vesilesi olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

