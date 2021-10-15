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Bursa'da nefes kesen tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da nefes kesen tatbikat Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıcak olaylara anında müdahale edilmesi için tatbikat gerçekleştirildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Bursa'da nefes kesen tatbikat

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıcak olaylara anında müdahale edilmesi için tatbikat gerçekleştirildi.

100 polisin katıldığı "Panter Tatbikatı" nefes kesen kovalamacaya sahne oldu. Tatbikat, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde başladı. PTT'de silahlı soygun olduğu, şahısların 16BC381 plaka araç ile çevre yolu istikametine uzaklaştıkları bilgisiyle ekipler harekete geçti. Hızla kaçan aracın peşine düşen ekipler, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde "dur" ihtarına uymayan aracı durdurmak için kapan atma yaptılar. Lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 2 şahıs yakalandı. Drone ile havadan takip edilen kovalamaca 4 dakikada başarıyla tamamlandı.

Bursa'da nefes kesen tatbikat

Bursa'da nefes kesen tatbikat

Bursa'da nefes kesen tatbikat

Bursa'da nefes kesen tatbikat

Bursa'da nefes kesen tatbikat

Bursa'da nefes kesen tatbikat

Bursa'da nefes kesen tatbikat
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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