Bursa'da kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından kask uygulaması gerçekleştirilirken, kask kullanmayan sürücülere ceza kesildi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından farklı noktalarda motosiklet sürücülerine yönelik, kask uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda birçok motosiklet sürücüsünün kask takmadığı görülürken, bu sürücülere ceza kesildi.

Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki uygulama noktasını İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, gazetecilere açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Burada amacımız asla ceza kesmek değil, bilinçlendirmek ve kask kullanımının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek için uygulamaları yapıyoruz. İnegöl'de sene başından bu yana 2021 yılında 507 ilçe merkezinde polis sorumluk sahasında trafik kazası yaşandı. Bunların içerisinde de 231'i doğrudan motosiklet kazaları. Biliyoruz ki bu kazalarda kask kullanılmadığından dolayı maalesef vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Sizler de bunları sık sık haber leştiriyorsunuz. İnanın bunlar için gerçekten çok üzülüyoruz ve bu uygun coğrafyada ekonomik ve sağlıklı çözüm olan motosiklet veya bisiklet kullanımlarının kurallara uygun, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde yapılması çok önemli. Bu noktada vatandaşlarımızın kask kullanımı veya diğer kullanması gereken aparatları zorunlu materyalleri sağlıklı bir şekilde kullanmalarını istiyoruz, bekliyoruz."