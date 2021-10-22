Burak Tamdoğan kimdir? 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. Oyuncu TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Azmi karakterini canlandırmıştır. Peki, Burak Tamdoğan kimdir? Burak Tamdoğan kaç yaşında, nereli? Burak Tamdoğan mesleği nedir? Burak Tamdoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Kırmızı Oda Musa kim? Musa karakterini canlandıran Burak Tamdoğan kimdir? Burak Tamdoğan kaç yaşında, nereli?

BURAK TAMDOĞAN KİMDİR?

Burak Tamdoğan (3 Mart 1971, Ankara), Türk oyuncu.

1971 yılında Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında ODTÜ Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. Oyuncu TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Azmi karakterini canlandırmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Film;

Kafalar Karışık - 2018 (Kazım)

Şansımı Seveyim - 2017 (Kör Hafız)

Fried Chicken - 2013 (Bedri)

Geriye Kalan - 2011 (Mustafa)

Sıcak - 2008 (Bekir)

Ayakta Kal - 2008 (Tekin Öğretmen)

Beynelmilel - 2006 (Üsteğmen Samet)

Dizi;

Kazara Aşk - 2021 (Dursun)

Çatı Katı Aşk - 2020 (Filozof Emin)

Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020 (Fevzi Çakmak)

Hercai - 2020 (Filibos)

Elimi Bırakma - 2018 (Azmi)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi - 2018 (Şehabettin Paşa)

Bu Şehir Arkandan Gelecek - 2017 (Tekin Mirkelamoğlu)

Kaçın Kurası - 2016 (Asım)

Göç Zamanı - 2016 (Bilal)

Analar ve Anneler - 2015 (Salih Ağa)

Kara Para Aşk - 2014 (Hüseyin Demir)

En Uzun Yüzyıl - 2013

Yamak Ahmet - 2012 (Emin Usta)

Farklı Desenler - 2010 - 2012 (Yıldırım)

Nefes - 2009 (Yaman)

Hanımın Çiftliği - 2009 (Komutan)

Geniş Aile - 2009 - 2010 (Nebil)

Küçük Kadınlar - 2008 - 2010 (Mustafa Gezici)

Kollama - 2008 (Menderes)

Elif - 2008 (Ekrem)

Parmaklıklar Ardında - 2007 (Osman Zeybek)

Mahşer - 2007 (Tevfik)

Kara Yılan - 2007 (Tarık Bey)

Hakkını Helal Et - 2007 (Recep)

Adak - 2006 (Hasan)

Erkek Tarafı - 2005 (Mehmet)

Beşinci Boyut - 2005 (Adnan)

Avrupa Yakası - 2004 (konuk oyuncu)

Bizim Evin Halleri - 2000

Ferhunde Hanımlar - 1993

Tiyatro çalışmaları

Rol aldığı oyunlar;

Davul Tozu - 2016

Olay Rusya'da Geçiyor - 2013

Yönetmenin Seçimi - 2010

Bir Zamanlar - 2009

Kayıp Oyun - 2008

Ne Ala Temaşa - 2007

Meddah - 2006

Çıkışyoklandı Cumhuriyeti - 2005

Maymun Oswald - 2005

Savaşa Hoşgeldiniz - 2004

Vatan Kurtaran Saban - 2003

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım - 2003

Akıllı, Daha Akıllı, Daha Daha Akıllı Lafontaine Orman Mahkemesinde - 2003

Hikayeyi Mahmud Bedrettin - 1998

Resimli Osmanlı Tarihi - 1997

Yönettiği oyunlar;

Kırmızı Başlıklı Kırt - 2015

Macbeth Mutfakta - 2014

Perili Köşk - 2014

Midas Üçlemesi - 2013

Yedinci Geminin Anaları - 2001

Demirin Fiyatı Nedir? - 2000

Ayak Bacak Fabrikası - 1996

İndim Baktım Şehre - 1996

Islıksever Max - 1996

Kapıcı - 1995

Açılıyor Dükkanımız - 1994

Beş Sokak Oyunu

Tehlike Duvarları

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