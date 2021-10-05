Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Yerel

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor Mersin'de satın aldığı bahçedeki elmalar için "Burada elma olmaz sök bu fidanları" diyenleri dinlemeyen 2 çocuk babası Ufuk Kurt, şimdi o fidanların her birinden 100'er kilogram ürün alıyor Mersin'in Erdemli ilçesinde satın...

ERDEMLİ, MERSİN (İHA) - Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Mersin'de satın aldığı bahçedeki elmalar için "Burada elma olmaz sök bu fidanları" diyenleri dinlemeyen 2 çocuk babası Ufuk Kurt, şimdi o fidanların her birinden 100'er kilogram ürün alıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde satın aldığı bahçedeki elmalar için "Burada elma olmaz sök bu fidanları" diyenleri dinlemeyen 2 çocuk babası Ufuk Kurt, şimdi o fidanların her birinden 100'er kilogram ürün alıyor. Kurt ayrıca kendisine fidanları sökmesini söyleyenleri, bahçesinde elma yemeye davet etti.

İlçe merkezinde lokantacılık yapan 53 yaşındaki 2 çocuk babası Ufuk Kurt 7 yıl önce içerisinde 1 yaşında bodur elma fidanı bulunan bir bahçe satın aldı. Ancak hem köylüler hem de arkadaşları, bahçenin bulunduğu bölgede elmanın yetişmeyeceğini, fidanları söküp yerine başka bir meyve fidanı dikmesini tavsiye etti. Bu tavsiyelere katılmayıp elmaların bakımını eşinin desteği ile sürdüren Kurt, bugün bahçesindeki verim ve kaliteyle görenleri hayran bırakıyor. 6.5 dönüm bahçesinde 450 bodur elma fidanı bulunan Kurt, bu yıl her bir ağaçtan yaklaşık 100'er kilogram ürün alarak hem ekonomik kazanç elde etmeye başladı, hem de olmaz diyenlere azmiyle örnek oldu.

"Sök bu fidanları diyenleri, elma yemeye davet ediyorum"

Lokanta esnafı Ufuk Kurt, "7 yıl önce burayı aldım, aldığımda elma fidanları 1 yaşındaydı. Bazı köylüler, bazı arkadaşlar burada elmanın yetişmeyeceğini, elmanın verimli olmayacağını söyleyerek, fidanları söküp ceviz veya benzeri şeyler dikmemi tavsiye ettiler. Ben bu aşamada dikilen fidanları sökmeyi düşünmedim. Bakımını yaparaktan bu aşamaya getirdim. Maşallah verimleri de kalitesi de güzel" dedi.

6.5 dönüm bahçede 450 bodur elma ağacının bulunduğunu ifade eden Ufuk Kurt, "Her bir ağaçtan 2 kasa 3 kasa elma topladık. Ağaçlarda meyve seyreltmesi yapıldı. Hasadını yaptığımız her bir ağaçtan yaklaşık 100 kilo meyve aldık. Yani sök diyenleri dinleseydim şuanda bu ağaçlar yoktu. Şuan onların sözlerine karşı ben de şaşkınım şu meyveleri gördükçe" diye konuştu.

Tam hasadın 20 gün sonra gerçekleşeceğini dile getiren Kurt, "Ben burayı aldığımda elma olmaz burada sök bu elmaları diyenleri, buraya elma yemeye davet ediyorum buyursunlar gelsinler" dedi.

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Kubilay Aka Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:06:32. #1.12#